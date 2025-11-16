ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಹೆಸರಿಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ 'ಕನ್ನಡ ಗುರು', ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ತತ್ವದ ಹರಿಕಾರ, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾದಾನಿ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶತಾಯುಷಿ ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಿಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವರು. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ತತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಒಂದೆಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ನ, ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪ್ರತಿಮ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತ.
ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿವಯ್ಯ ಮತ್ತು ರುದ್ರಮ್ಮನವರ ಕಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 1889ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಂದೆಯವರದ್ದು ಮೂಲತಃ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು. ಇಲ್ಲಿನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ 6ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು. ಮುಂದೆ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಶಿವಬಸವ 1907ರಲ್ಲಿ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ 7ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
1908ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವೇದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೇರಿ ವಚನಾಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಬಸವ ಮರಿದೇವರು 1910ರಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಯ, ವಿನಯ, ಸರಳ-ಸಜ್ಜನಿಕೆಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದರು. ನಂತರ 1922ರಂದು ನಾಗನೂರಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಸುದೀರ್ಘ 72 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠವನ್ನು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಸೆ.9 1994ರಂದು ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಡಾ.ಸ.ಜ.ನಾಗಲೋಟಿಮಠ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾಗನೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಜೂನ್ 6, 1932ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಹಪುರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1942ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮರಾಠಿ ಪ್ರಭಾವದ ನಡುವೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. 1948ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 1952ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಲು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 1962ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, 1969ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕಾದರು. ಇಂದು ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ, ಬಿಇಎಡ್, ಐಟಿಐ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ: ''ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳದಿಯ ರಾಜಗುರು ಮಠದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಮರಾಠಿಗರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಟ್ಟಲು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸಿ-ಬೆಳೆಸಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳ ಹೆಸರಿಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಈಗಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಡಾ.ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗಡಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವು: ''1953ರಲ್ಲಿ ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು 1966ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಎರಡೂ ಆಯೋಗಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿರುವ ಶ್ರೀಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಡಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ'' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮೆಹಬೂಬ್ ಮಕಾನದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಲು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಡಾ. ಹೆಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಡಾ. ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡ, ಜಾತಿ ಮೀರಿದ ಅಪರೂಪದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಾಜನ್ ಮತ್ತು ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಆಯೋಗಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದ್ದರು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ವಿವಾದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಸರಿಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಗಿವೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಕೇಂದ್ರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಡಾ.ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದರು.
