ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಒಲಿದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾತು

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದುಡ್ಡು, ಅಧಿಕಾರ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾತು (ETV Bharat)
ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​

ಬೆಳಗಾವಿ: ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಕೆಎಲ್​ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ, ಸಿಹಿ‌ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಕೆಎಲ್ಇ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೋರೆಯವರ ಪತ್ನಿ ಆಶಾ, ಪುತ್ರಿ ಡಾ.ಪ್ರೀತಿ ದೊಡವಾಡ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.

ಗಣ್ಯರಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಶುಭಾಶಯ (ETV Bharat)

ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆಯವರು, "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಸದಾಕಾಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆ ನನ್ನ ಕಾಡಿತ್ತು: "ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಅಂಕಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತು. 1983ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.‌ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮುಂಬೈದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. 5 ಸಾವಿರ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಕಾಕ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಅಂಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ 90 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ, ದೇಶದ 2ನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್​ ಕಾಲೇಜು ಅಂತಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

43 ವರ್ಷ ಮನೆ-ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ: "ನಾನು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ, ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದವ. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಸೀಫ್​ ಸೇಠ್​ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು. 43 ವರ್ಷ ಮನೆ-ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಶಾ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದು" ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಹೇಳಿದರು.

ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ: "ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ತಂದಿದೆ" ಎಂದ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರು, "ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ, ವ್ಹಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯಿರಿ: "ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ 4ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದುಡ್ಡು, ಅಧಿಕಾರ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು‌.

ಪುತ್ರಿಯ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಪುತ್ರಿ ಡಾ.ಪ್ರೀತ ದೊಡವಾಡ, "ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಷ್ಟು ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ 42 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದೆವು. ದೇವರು ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

