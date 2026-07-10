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ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ನೂತನ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ಧನಂಜಯ ನೇಮಕ

ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೂತನ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ಧನಂಜಯ ನೇಮಕ‌ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

NEW CHANCELLOR
ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ಧನಂಜಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 9:56 AM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ಧನಂಜಯ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಕ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ಧನಂಜಯ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಾವೀನ್ಯತೆಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಸ್ಯ ತಳಿವರ್ಧನೆ, ಬೀಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈತರು, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಈ ಮಹೋನ್ನತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಡಾ.ಎಂ.ಎಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' (2021-22) ಮತ್ತು 'ಡಾ.ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' (2023-24) ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 14 ಬಾರಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುಎಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಯುಎಎಸ್ ಧಾರವಾಡ, ಯುಎಎಸ್ ರಾಯಚೂರು, ಕೆಎಸ್ಎನ್‌ಯುಎಎಚ್‌ಎಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆರು ಬಾರಿ ತಜ್ಞರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ.ಧನಂಜಯ ಅವರು 18 ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 'ಗಮ್ಮಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ಲೈಟ್' (ಕಾಂಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ) ನಿರೋಧಕ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತಳಿಯಾದ 'ಅರ್ಕಾ ಶ್ರೇಯಸ್', ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಫ್ಲೋರಿಬಂಡಾ ಗುಲಾಬಿ ತಳಿ 'ಅರ್ಕಾ ಸವಿ' ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಗುಲಾಬಿ ಚಹಾದ ತಳಿ 'ಅರ್ಕಾ ಪರಿಮಳ' ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಇವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 5 ತಳಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯ ಜೀವರೂಪ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಬ್ಯೂರೋನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 19 ಜೀವರೂಪಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸುಮಾರು 29 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 12 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, 7 ಪುಸ್ತಕಗಳು, 19 ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, 102 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಸೊಲನೇಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕುಕುರ್ಬಿಟ್ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್​ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೂಡ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನೆ, ಬೀಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಡಾ.ಧನಂಜಯ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

DR MV DHANANJAYA
KELADI SHIVAPPA NAYAKA UNIVERSITY
ಕೃಷಿ ವಿವಿ ನೂತನ ಕುಲಪತಿ
SHIVAMOGGA
NEW CHANCELLOR

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