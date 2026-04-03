ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಿಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ಪ್ರಸಾದ್, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ!
ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಬಿ. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 3, 2026 at 6:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಪ್ರಸಾದ್, ಗಾಯಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಬಿ. ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ. ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ, ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶನಿವಾರ ವಿವಿ ಆವರಣದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಆಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಬಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್ ಬಿ ಕುಡೇನಹಟ್ಟಿ, ಕುಲಸಚಿವ ನವೀನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ : ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು 73 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 42 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 46 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ 18 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
37,370 ಮಂದಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ : 29,886 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 17,705 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 12,181 ಮಂದಿ ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. 7,484 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 4,207 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 3,277 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 21,912 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 15,458 ಪುರುಷರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 37,370 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು 73 ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 55 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
29 ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದು, 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದವರು : ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಟಿ. ಸ್ನೇಹಾ - 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಸ್. ಜಾಸ್ಲಿನ್ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್ - 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ. ಆಸ್ಮಾ -2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಎಂ. ಎಸ್ ಸಂಜನಾ - 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀರಾಮ್- 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಪಾನಿಧಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀ- 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಎಂವಿಎ (ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್)ನ ಎನ್. ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ - 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಆದರ್ಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಕಡಪ್ಪ ಕಡ್ಲಿ -2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಎಂಎಲ್ಎ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂ. ಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಿ. ಎನ್. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ - 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್ಲೋಗವರ್ಶಿನಿ - 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಎಂಎಸ್ಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್. ನೇಹಾ - 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಂಟಿಟಿಎಂ ವಿಭಾಗದ ಮೆನಂಗ್ಮೆನ್ಲಾ - 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ. ಎ. ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು 1 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರೈತನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ : ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವ ರೈತನ ಮಗಳು ಸ್ನೇಹಾ ಟಿ. ಅವರು ಎಂಎಸ್ಸಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಸಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ನೇಹಾ ಟಿ. ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತಂದೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
