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ಡಾ. ಕವಿತಾ ಶ್ರೀನಾಥ್​ಗೆ 'ಶೀ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಷನ್' ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಡಾ.ಕವಿತಾ ಶ್ರೀನಾಥ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Dr. Kavita Srinath honoured with 'She for the Nation' global award
ಡಾ. ಕವಿತಾ ಶ್ರೀನಾಥ್​ಗೆ 'ಶೀ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಷನ್' ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 8:06 AM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಟಿಎಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಡಾ. ಕವಿತಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಶಿ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಷನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ​ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 3,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಡಾ. ಕವಿತಾ ಅವರ ನಿರಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್ಎ, ರಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾ. ಕವಿತಾ: ​ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಕವಿತಾ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತತ 85 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

​ಈ ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದು, 'ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ ಅಚೀವರ್ಸ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 27ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

SHE FOR THE NATION
GLOBAL AWARD
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ
BENGALURU
DR KAVITA SRINATH HONOURED

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