ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯೆ ಕೆ. ಸ್ನೇಹಾ: ಯುವತಿಯ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮ

ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯೆ ಕೆ. ಸ್ನೇಹಾ: ಯುವತಿಯ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮ
ನವದೆಹಲಿಯ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಡಾ. ಸ್ನೇಹಾ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 18, 2025 at 4:29 PM IST
ರಹೀಂ ಉಜಿರೆ
ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಎಸೆಸೆಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ತನಕ ಓದುವ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮರೀಚಿಕೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕೊರಗ ವೈದ್ಯೆ: ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ತೂರು ನಿವಾಸಿ ಗಣೇಶ್ ವಿ. ಮತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ದಂಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಡಾ.ಕೆ. ಸ್ನೇಹಾ ಎ.ಜೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಾ ಅವರ ತಂದೆ ಗಣೇಶ್ ವಿ. ತಾಲೂಕು ಕೊರಗ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಕೊರಗ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಕುಂಭಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರಂತರ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಾಯಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ಡಾ. ಸ್ನೇಹಾ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ. 1 ರಿಂದ 2ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅಂಕೋಲಾ, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ತರಗತಿ ಕುಂದಾಪುರ ಹೋಲಿ ರೋಜರಿ, 6ರಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ ಹೆಬ್ರಿ ಚಾರಾ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಕೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಪಿಯುಸಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.96 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಈಕೆಗೆ ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸರಕಾರದ ಕೋಟಾದಡಿ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹೆತ್ತವರ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎ.ಜೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾದರು. 5 ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ನವದೆಹಲಿಯ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪುತ್ರಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಧಾರೆಯೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶ್ ವಿ. ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೈದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಕೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಜರಾತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ , ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಛಲದಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವತಿ ಮುಂದೆ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಬರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.
ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ: ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಸ್ನೇಹಾ .ಕೆ. , "ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂರು, ಮೂರು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವೂ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಇದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸೂರು ಅಂತ ಇತ್ತು. ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವುದೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪುತ್ರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ ಹೆಮ್ಮೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಂದೆ ಗಣೇಶ ಕೊರಗ, "ಸರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದತ್ತ ಗಮನ ನೀಡಲಿ. ಪಿಯುಸಿ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಕಾರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಓದುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾಧನೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ಆದಿವಾಸಿಗಳು: ಕೊರಗರು ಮೂಲತಃ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಕೊರಗರನ್ನು ಕಾಡಿಗರು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದೇ ಅವರ ಕುಲ ಕಸುಬು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಫೈಬರ್ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಡೋಲು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾರಿಸುವುದನ್ನೂ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ನೂರಾರು ಇರಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ಆದರೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸು ಇಂದು ನಿನ್ನಯದಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಡಾ. ಸ್ನೇಹ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
