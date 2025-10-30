ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ: ಡಾ. ಬೃಂದಾ ಸುಹಾಸ್ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ
ಡಾ. ಬೃಂದಾ ಸುಹಾಸ್ ಗೋಧಿ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 30, 2025 at 7:48 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ರಾಯಲ್ ರೈಡರ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾ. ಬೃಂದಾ ಸುಹಾಸ್ ಗೋಧಿ ಅವರು ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಯಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ರಾಯಲ್ ರೈಡರ್ ಸೈಕಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಇವರು 40 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರ ತಂಡ ಎಂಬುದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೃತ್ತಿಯ ಜನರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾನ : ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೈಡ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತಂಡ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಂದು ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿ 22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3,650 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಸಾಗಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 11 ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೈಡ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ K to K ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೈಕಲ್ ಯಾನ ನಡೆಸಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ: ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೈಕ ದಂತ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೃಂದಾ ಸುಹಾಸ್ ಗೋಧಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮೈಸೂರಿನ ರಾಯಲ್ ರೈಡರ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಾವು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಯಾನವನ್ನು 22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 11 ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಕೆಲವು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಸಹ ಇದ್ದವು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸೈಕಲ್ ಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಡಾಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸತತವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಸತತವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
