ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಡಿ, ಇದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಡಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : August 5, 2026 at 3:31 PM IST
ರಾಮನಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತಡರಾತ್ರಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ವೇಳೆ ಜನ 'ಡಿ ಬಾಸ್, ಡಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಭಾಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಜರುಗಿತು.
ಸಿಎಂ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಕೂಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಹೊತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಒಳಿತೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮೈಕ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದಾದ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಥದ್ದು?, ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಥದ್ದು?, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳದಾಗ ಭಾಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಕುಳಿತರು.
ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ. ನಾನು ಸಿಎಂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರಾಮನಗರದ ಮಗ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಹೇಗೆ?. ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಡಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಫಲವಾಗಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದು, ಜನರ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: