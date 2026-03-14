ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬೇಡಿ : ರಂಗ ಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ

ರಂಗ ಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಬದನವಾಳುವಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಗ ಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 6:37 PM IST

ಮೈಸೂರು : ಶತಮಾನ ಕಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಬದನವಾಳುವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ 2 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬದನವಾಳುವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಸಮಿತಿ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮ

'ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶತಮಾನ ಕಂಡಿರುವ ಬದನವಾಳು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮರಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಹೊಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಈಗಲೂ ಬದನವಾಳು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದು, ಮತ್ತೆ ಖಾದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದನವಾಳುವಿನ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕೆಲಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಜನರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದಿರುವುದು

ಖಾದಿ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಖಾದಿಯ ಅವನತಿಗೆ ಖಾದಿಯೇ ಕಾರಣ. ಖಾದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಶೇಕಡ 90 ರಷ್ಟು ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಖಾದಿ. ಇದು ಖಾದಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ ಖಾದಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವ ಖಾದಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾವುಟಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದುರಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪವರ್ ಲೂಮ್​ನಿಂದ ಬರುವ ಖಾದಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

