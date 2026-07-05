ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಫುಲ್ ವೈರಲ್: ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ
ವರುಣರಾಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 5, 2026 at 1:17 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ, ಖಾನಾಪುರ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ವರುಣರಾಯ ಕೃಪೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಮುನ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮುನ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15ಕ್ಕೆ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಜರುಗಿತು. ಗಂಡು ಕತ್ತೆಗೆ ಕಾಂತೇಶ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿ, ನೂತನ ವಧು-ವರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ತನು, ಮನ, ಧನದ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಆಯೋಜಕರು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೆವು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು" ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ರವಿಕುಮಾರ ಉರಬಿನವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿಯಿಂದ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಾಸಿಂಗ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ತಾಳಿ ಸೇರಿ ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಧು-ವರನಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಊರು ತುಂಬಾ ಜೋಡಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿಯೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮದುವೆ ಒಟ್ಟು 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಬೆಳಗಾವಿಯಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿಯಂತೆ ಗಂಡು ಕತ್ತೆಗೆ ಕಾಂತೇಶ ಎಂದೂ, ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಂಗಡ ವರನ ಕಡೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡ ವಧುವಿನ ಕಡೆ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದರು.