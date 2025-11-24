ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಬಲ: ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ದವಾಖಾನೆ
ದೇಣಿಗೆ ಬಲದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 6:36 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಹಜ.
ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಡೆತನದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ದಾನಿಗಳು, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡೆಪ್ಪನವರ್ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ದಾನಿಗಳು, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊರರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ, ರೋಗಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ, ಔಷಧ ಮಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಡರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ 500 - 600 ಹೊರ ರೋಗಿಗಳು, 100 ಜನ ಒಳ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡೆಪ್ಪನರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡೆಪ್ಪನರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಾನಿಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನನದವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ 500 - 600ಜನ ಹೋರರೋಗಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 120-150 ಹೆರಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 5000 ಹೆರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಾಸಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಂದು ಆಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೆಎಲ್ಇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ, ಅನಸ್ತೇಸೊಯಾ, ಅರ್ಥೋಪಿಡಿಕ್, ಜನರ್ ಸರ್ಜರಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ವೈದ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವಿತ್ತ ದಾನಿಗಳು:
- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಇ-ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಾಜು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೇಬಿ ವಾರ್ಮರ್ ದೇಣಿಗೆ, ಇದು ನವಜಾತು ಶಿಶು ಇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
- ರಾಮ್ ದೇವಿ ತ್ಯಾಗಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಿಷ್ಟೌನ್ - 80 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಎನ್ಐಸಿಯು ಘಟಕ ದೇಣಿಗೆ.
- ಆಫ್ ಮಟನ್ಸಿ ಮಿಡ್ ಟೌನ್: 80 ಲಕ್ಷಮೌಲ್ಯದ ಎನ್ಐಸಿಯು ಘಟಕ.
- ಮಜೇಥಿಯಾ ಪೌಂಡೇಶನ್ : 30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೊ ಫಿಜಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರ.
- ಉದ್ಯಮಿ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂದಾಜು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಿ - ಆರ್ಮ್ ಇಮೆಜಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಕೊಡುಗೆ.
- ಮೂರು ಸಾವಿರಮಠದಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಘಟಕ ದೇಣಿಗೆ.
- ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ವಿತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ.
- ಜಸ್ವಂತ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳೊಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಆಡಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ.
- ಫಾತಿಮಾ ಎಂ ಡಿ ದಾವೂದ್ ಅವರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ತಲೆದಿಂಬು, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳ ಅಂದಾಜು 2 ಲಕ್ಷರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 450 ಬೆಡ್ ಹಾಗೂ ತಲೆದಿಂಬು ದೇಣಿಗೆ.
- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೇಡಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್-71 ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಐ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್-142 ಅವರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಲಕರಣೆ.
