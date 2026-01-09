ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿ ಮತ್ತವರ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಕೇಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪತ್ನಿ, ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪತಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗಿರಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಸಂಬಂಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 498ಎ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗಂಭೀರ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಜೀವ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಗ ಅಥಾವ ಮಾನಸಿಕ ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡವಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅಥಾವ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 498A ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲ. 498A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧ, ಉಡುಪಿನ ಕುರಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪತಿಯು ತನನ್ನನ್ನು ಸೇವಕಿಯಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪತಿಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತವರ ತಮ್ಮನನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರಲು ಕರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ದುರಪಯೋಗವಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿ(ದೂರುದಾರರು-ಅರ್ಜಿದಾರರು) ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2017ರಿಂದ 2023ರ ವರೆಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದರಿಂದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥಮಾಡುವುದುನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡಿನೆ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಂತಹ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಆರೋಪಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಲುಕ್ ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದುರುಪಯೋವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರ ಅಬುಜರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 2017ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ವಿರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಿರುವ ಅಬುಜರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಬನಶಂಕರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರಯ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಸಹಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಪತಿ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೂರುದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಂತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೂರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪತಿ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕನಿಷ್ಟ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
