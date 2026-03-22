ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು; ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ಆಫ್
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಯೇ ಒಂದು ವಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಎಂದು ಹಾವೇರಿಯ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 22, 2026 at 12:39 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಗ 15 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಮೂಲಕವೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡೆರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ದವರು ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಂದು ಹೆಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೆದುರು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹನೀಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದೇ ದಿನ 9,000 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರುವುದು ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರ. ಲಭ್ಯವಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದವರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗರು ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಭಯದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ: ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಯ ಬಂಕ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಪಿ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಂಧನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
