ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಚನೆ: ಮರಕಳ್ಳರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಸಿಂಧು, ರೋಸಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 10,500 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚುರ್ಚೆಗುಡ್ಡ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ್ಳರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
Published : January 27, 2026 at 6:52 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಕಾಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಳೆದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? - ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ 20ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲಿಡಲು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ (ಶ್ವಾನದಳ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಮರಗಳ್ಳರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿರುವ ಈ ಶ್ವಾನದಳ ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಡೂರು - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 10,500 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚುರ್ಚೆಗುಡ್ಡ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳ್ಳರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 173ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೀಟೆ, ಸಾಗುವಾನಿ, ಸಿಲ್ವರ್, ನೀಲಗರಿ ಮರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಏಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಗಂಧದ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಚಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆತಂಕ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ ಚುರ್ಚೆಗುಡ್ಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ, ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಲೂಟಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳ್ಳರು ಯಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗಂಧದ ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಹಾಕುವ ಕಳ್ಳರು ಅವುಗಳು ಬಲಿತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಪುನಃ ಬಂದು ಕಡಿದು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಂಪತ್ತು ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ತರಕಾರಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ಮೈಸೂರು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸ್ಥಳಿಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲಿಡಲು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ (ಶ್ವಾನದಳ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಡೂರು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಣಿವೆ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಗುಡ್ಡವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ಕಳ್ಳತನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಲಯದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತನುಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಡೂರು, ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ಅಂತವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತೋಡಿ ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಈ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಗ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರುದ್ರೇಶ್, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಾಗ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪಡೆಗಳಿದ್ದು, ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಡೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳ್ಳಕಾಕರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು, ಬೇಟೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿ ಆಡುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಈ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಧು, ರೋಸಿ (female) ಎಂಬ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಲಯವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚರ್ಚೆಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳ್ಳಕಾಕರನ್ನು ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಭರತ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
