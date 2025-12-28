ಕಾರವಾರ: ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮನಸೆಳೆದ ದೇಶಿ, ವಿದೇಶಿ ತಳಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಸಾಹಸ
ಶ್ವಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ತಳಿಗಳ 118 ಶ್ವಾನಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಅವುಗಳ ಆಟೋಟ, ಕಸರತ್ತು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.
Published : December 28, 2025 at 10:20 AM IST
ಕಾರವಾರ: ನಗರದ ಮಾಲಾದೇವಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಶ್ವಾನಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಶ್ವಾನಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಶೈನಿ, ಮಾರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಖಿರ ಎಂಬ ಶ್ವಾನಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದವು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಐರಾ, ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ಭೈರವ ಶ್ವಾನಗಳು ನಡೆಸಿದ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಈ ಶ್ವಾನಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್. ಅವರು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಶ್ವಾನ ಲೋಕದ ವೈವಿಧ್ಯ: ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ತಳಿಗಳ 118 ಶ್ವಾನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಲ್ಯಾಬ್ರಾಡರ್, ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರಿವರ್, ಪೋಮೇರಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮುಧೋಳ ಹೌಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜಪಾಳ್ಯಮ್ ತಳಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಶ್ವಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಚುರುಕಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದವು.
ಯಾರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ?: ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಉಡಾಡಿ ಅವರ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ (ರೂ. 25,000), ದ್ವಿತೀಯ ವೆಂಕಪ್ಪ ನವಲಗಿ ಅವರ ಮುಧೋಳ ತಳಿ (ರೂ. 15,000) ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸುಹಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರ ಬೀಗಲ್ ತಳಿ (ರೂ. 10,000) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಲೋಕೇಶ್, "ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲನೇ ಮಿತ್ರ ಶ್ವಾನ. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ವಾನಗಳ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25 ತಳಿಯ ನೂರಾರು ಶ್ವಾನಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಶ್ವಾನಗಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಅರಿವು: ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಶ್ವಾನಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ದತ್ತು ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರವಾರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ದಾಖಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ': ಕಾರವಾರದ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಗಾನಲಹರಿ