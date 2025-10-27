ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಹೈರಾಣಾದ ಜನ: 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 16,105 ಮಂದಿಗೆ ಕಡಿತ, 8 ಸಾವು

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ವರೆಗೆ 16,105 ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

Stray dogs gathered in one place in Belagavi city
ಶ್ವಾನ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 7:54 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 8:30 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಜನ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ಕಂಡು ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ವರೆಗೆ 16,105 ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 8 ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹಿಣಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಈಶ್ವರ್ ಗಡಾದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಎರಡು ನಗರಸಭೆ, 35 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸದಂಗಡಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿಸಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ: ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದವು.‌ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ‌ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

dog-bite-cases-in-belagavi
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾಕುತ್ತಿರುವವರು ಗಮನಿಸಿ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ 16 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಯಿಗಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುವುದು ಕಂಡು ಜನರು ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಗಳ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಅನುದಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ನಾಯಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿ: "ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೈಕ್​​ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿ" ಎಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕೋಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಈಶ್ವರ್ ಗಡಾದ ಅವರು, "ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ರೇಬಿಸ್ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ರೇಬಿಸ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

dog-bite-cases-in-belagavi
ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ETV Bharat)

ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಉದಾಸೀನ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ‌ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರೂ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡಿ.

  • ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಸೋಪು ಹಚ್ಚಿ, ನಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
  • ನಂತರ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಗಾಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಶೀಘ್ರವೇ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತೆ ಶುಭ ಬಿ. ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲೇ 16 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಹರಣ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯತಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಆಗ ನಾಯಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಜನರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ: ಎಲ್ಲ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆ..ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೀತಿ!!

STRAY DOGS MENACE
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳ
BELAGAVI
DOG BITE CASES

