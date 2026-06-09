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ಕಸದ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಯ ತಾಣವಾಗಿಸಿದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಕಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಲಾಕೃತಿಯ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Artwork in places where garbage used to be dumped
ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 9, 2026 at 11:44 AM IST

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ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹದ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ರು, ಸೋಮಾರಿ ನಾಗರಿಕರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೆಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗರುಜಿನ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು. ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ಕಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ತಾಣವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೇ ಈಗ ಕಲಾಕೃತಿ ತಾಣದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ನಗರಸಭೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲದ ಇಂತಹವರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ತಾಣಗಳು ತಲೆಎತ್ತಿವೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್​ಗಳಿದ್ದು, ಇವು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದವು. ಇದನ್ನರಿತ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಕಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಲಾಕೃತಿಯ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Artwork in places where garbage used to be dumped
ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ (IIHS) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಲಾಕೃತಿಯ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಂಗೋಲಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಹಳೆಯ ಟೈರ್, ಒಡೆದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಕರ್ಷಕ ಕಲಾಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಬರಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

IIHS ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ನವೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೊಸ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು -2026ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಕಸಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸಾನಿಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 100 ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 40 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

Artwork in places where garbage used to be dumped
ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದ್ದು, "ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 5 ದಿನ ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಕಸ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, 6ನೇ ದಿನ ಆ ಮನೆಗೆ 1 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಸ ಹಾಕದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Artwork in places where garbage used to be dumped
ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದೇ ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕುವ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಜನರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸದೃಢವಾಗಿರುವುದು.

Artwork in places where garbage used to be dumped
ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

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TAGGED:

GARBAGE
ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ
BENGALURU RURAL
DODDABALLAPUR MUNICIPAL COUNCIL
ARTWORK AT GARBAGE DUMPS

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