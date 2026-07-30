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ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುವಕ ಸೇರಿ ಹಲವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ; ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕೆ.ಜಿ ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು​ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 2:20 PM IST

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ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುವಕ ಹಾಗು ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 26ರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಿದ್ದೇನು?: ಅನುಪಮ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಯುವತಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್​ಗೆ ಕಾರು ತಗುಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕರ ಗುಂಪು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದೆ. ಯುವಕ ಹಾಗು ಯುವತಿ ಇದ್ದ ಕಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಅನುಪಮ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸ್ನೇಹಿತ, ಉದ್ಯಮಿ ಅರವಿಂದ್​ ಭಾರದ್ವಾಜ್​ಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗಲೇ ಅನುಪಮ್​ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಏಳೆಂಟು ಯುವಕರು ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್​ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅರವಿಂದ್​ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನುಪಮ್​ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಗೇಟ್​ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 30-40 ಜನರು ಕಂಪನಿಯ ಗೇಟ್​ ಮುರಿದು ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಅನುಪಮ್​ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಯುವತಿಯ ಮೈ, ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಎಳೆದಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಗಾಯಾಳು ಅರವಿಂದ್​ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ದಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DODDABALLAPUR
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ
ASSAULT CASE

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