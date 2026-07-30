ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುವಕ ಸೇರಿ ಹಲವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ; ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕೆ.ಜಿ ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 30, 2026 at 2:20 PM IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುವಕ ಹಾಗು ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 26ರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿದ್ದೇನು?: ಅನುಪಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಯುವತಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗೆ ಕಾರು ತಗುಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕರ ಗುಂಪು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದೆ. ಯುವಕ ಹಾಗು ಯುವತಿ ಇದ್ದ ಕಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಅನುಪಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ನೇಹಿತ, ಉದ್ಯಮಿ ಅರವಿಂದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗಲೇ ಅನುಪಮ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಏಳೆಂಟು ಯುವಕರು ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅರವಿಂದ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನುಪಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 30-40 ಜನರು ಕಂಪನಿಯ ಗೇಟ್ ಮುರಿದು ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಅನುಪಮ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಯುವತಿಯ ಮೈ, ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಎಳೆದಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಗಾಯಾಳು ಅರವಿಂದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ದಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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