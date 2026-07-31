ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ: ಹೆಗ್ಗಣ - ಇಲಿಗಳ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ: ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವ ಶಂಕೆ!
ಹೆಗ್ಗಣ ಮಣ್ಣು ತೋಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶಿಶುವಿನ ಮೃತ ಆಸ್ಥಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಎಚ್ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : July 31, 2026 at 8:00 PM IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಹೆಗ್ಗಣ, ಇಲಿಗಳು ತೋಡಿದ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭ್ರೂಣದ ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಭ್ರೂಣ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದ ಎದುರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಿಜಿಗಳಿವೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಭ್ರೂಣವನ್ನ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದರಾ ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಭ್ರೂಣದ ಮೃತದೇಹ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಗ್ಗಣ ಇಲಿಗಳು ತೋಡಿದ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಹೂತುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಗ್ಗಣ ಮಣ್ಣು ತೋಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಶಿಶುವಿನ ಮೃತ ಆಸ್ಥಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಎಚ್ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ನವಜಾತ ಭ್ರೂಣದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ: ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವೇ ಪಿಜಿ (ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್) ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪಾಡುರಂಗ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರೂಣದ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ವೈದಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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