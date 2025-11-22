ಮಹಿಳೆಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 3.7 ಕೆಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರ ತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು; ಬಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ
ಮಹಿಳೆಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 3.7 ಕೆಜಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಿಮ್ಸ್ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2025 at 6:54 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಮ್ಸ್)ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 3.7 ಕೆಜಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಬಿಮ್ಸ್ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
42 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ, ರಕ್ತಹೀನತೆಯೂ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ದಿನೇ ದಿನೇ ನೋವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗರ್ಭಾಶಯವು 32 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ 3.7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಸಂತ ಕಬ್ಬೂರ, ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ. ಎಸ್, ಡಾ. ನಿಖಿಲ್ ವೇರ್ಣೇಕರ್, ಡಾ. ಗೌಸಿಯಾ ಗೋರಿಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಸಾಜಿದ್ ಹುಸೇನ್ ನದಾಫ, ಡಾ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಡಾ. ಅಡ್ರುಸ್ಟಾ, ಡಾ. ರೆನಿಟಾ ಡಿಕೋನ್ಸಾ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲವ್ವ ಕಾಡೇಶನವರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸಿದ್ದು ಹುಲ್ಲೋಳಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೇದ, ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸರೋಜಾ ತಿಗಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ. ಎಸ್. ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಂಕೋಸರ್ಜನ್ ಮತ್ತು ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದೆವು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಮೊದಲು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ತ ಹಾಕಿದೆವು. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ನ. 6 ರಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಗಡ್ಡೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಿಸ್ಟೊಪೆಥಾಲಾಜಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಅದರ ವರದಿ ಬಿನಾಯಿ ಫ್ರೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ನಿನ್ನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮಹಿಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ : ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡೆ(ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್) ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಾಗಿವೆ. ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಧಿಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಆಂಕೋಸರ್ಜನ್ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಾರಪೂರ್ತಿ ಓಪಿಡಿ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು: ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾ. ವಸಂತ ಕಬ್ಬೂರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಹಿಳೆಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕರುಳು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು 12 ಕೆಜಿ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ 3.7 ಕೆಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
