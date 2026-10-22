ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು
ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸತತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 5:42 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದೇಹದ ಶೇಕಡ 65ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿ, ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ (FMMCH) ವೈದ್ಯರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೃತದೇಹದ ಚರ್ಮ ಕಸಿ (ಕ್ಯಾಡಾವರಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್) ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸತತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಗಿಯು, ಇದೀಗ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸುರೇಶ್ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇಹದ ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಭಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಉಷ್ಣದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ (Deep thermal burns) ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಹಾಗೂ ಜೀವ ರಕ್ಷಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಅರವಿಂದ ರಾವ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐತಾಳ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ರಜಪೂತ್, ಹಿರಿಯ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಚೇತನಾ, ಡಾ. ಮಾನಸ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಘವಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 'ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ರೋಟರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾದ ಮೃತದೇಹದ ಚರ್ಮವನ್ನು (ಕ್ಯಾಡಾವರಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಗಾಯಗಳು ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ರೋಗಿಯ ಸ್ವಂತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಚರ್ಮ ಕಸಿ (Skin Grafting) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದ (BICU) ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ತಂಡದ 2 ತಿಂಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ 'ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ರೋಟರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್', ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಕಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹದ ಚರ್ಮವು ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಂತೆ 'ಚರ್ಮದಾನ'ದ (Skin Donation) ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ತುಂಬಿದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರೋಗಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹತ್ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (FMCI) ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂ| ಫಾ| ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಲೂಕಾಸ್ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಂಎಂಸಿಹೆಚ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಂ| ಫಾ| ಜಾರ್ಜ್ ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ರೋಗಿಯ ಚೇತರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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