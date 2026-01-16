ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

THREE COMPLEX SURGERIES
ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೈದ್ಯರ ತಂಡ (ETV Bharat)
January 16, 2026

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಆಪತ್ಭಾಂಧವರಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಅಪರೂಪದ ಖಾಲೆಯಾದ ಇನ್ಪೆಮೆಟ್ರಿ ಮಯೋ ಫೈಬ್ರೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ನಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್​ ಮೂಲದ 45 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಕುಟುಂಬ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡೆಪ್ಪನವರ್​ ಮಹಿಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅರಿತ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ದಂಡಪ್ಪನವರ್​ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರತೆಗೆದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡೆಪ್ಪನವರ್, ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಶಕ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಏಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು ಎಂದರು.

ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪವನ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸ‌ರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಬೈಯಾಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸ‌ರ್ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಎಚ್‌ಪಿಆರ್ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಯೋಫೈಬೊಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಎನ್ನುವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪರೂಪದ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಗುಲುವ ಸುಮಾರು ₹10 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾ. ಚೌಕಿಮಠ ಅವರು ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲ್ಮಡಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಮಾಂಸ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 15 ಸೆ.ಮೀ. ಉದ್ದ-ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು, ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ರೋಗ: ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೈಯೋಫೈಬೊಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಉರಿಯೂತದ ಕೋಶಗಳ ಸೌಮ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಾ ಅಪರೂಪದ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು, ನೋವುರಹಿತವಾಗಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು‌ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡೆಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪವನ ಜೋಶಿ, ಡಾ. ಚೌಕಿಮಠ, ಡಾ. ಪರಬತ್, ಒಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಾಮ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಪೂಜಾ, ಸಮ್ರಿನ್ ಅವರ ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ‌ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ 2.8 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಹೊರತಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 28 ವಾರದ ಗರ್ಭಣಿ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಗೆಯಲಾಗಿದೆ.‌

ಮತ್ತೋರ್ವ 21 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

