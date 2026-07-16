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ವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್

ವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರ ಎಂದು ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Doctor Kiran was attacked with a knife more than 10 times: Police Commissioner N. Shashi Kumar information
ಚಿತ್ರ 1: ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ಚಿತ್ರ 2: ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 8:16 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣನವರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಅವರ ಫ್ಲಾಟ್​ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಿರಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳೇ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೃತ ಕಿರಣ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ, ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆವು. ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಇನ್ಸೂಲಿನ್​ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಾಗೂ ಮೆಂಟಲಿ ಆಕೆ ಸದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಅಂತ ಮೃತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್​ಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಳು. ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬೆದರಿಸಿ, ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್​ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗನ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಮೃತ ಕಿರಣ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇರವುದು ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲು, ಅದು ಲಾಕ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಕಿರಣ್​ ಪೋಷಕರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಫೋನ್​ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್​​ ರಿಸಿವ್ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್​, ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಿರಣ್​ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಬ್ ಇಂಜ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇದ್ದವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಮಗುವಿ ಮೇಲೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಕು ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಕಿರಣ್​ 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕಿರಣ್ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಫೋನ್​ ಕಾಲ್​ ರಿಸಿವ್​ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಾಜು, ಮೃತ ಕಿರಣ್​ ಮಾವ

ಪ್ರಕರಣ ಬಹಳ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಕಿರಣ್​ ಅವರು ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅವರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಸಾವು ನಮಗೆ ದುಃಖ ತರಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಫೋನ್ ರಿಸಿವ್​ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೇ ರಿಸಿವ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಘಟನೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ - ವೈದ್ಯ

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TAGGED:

DOCTOR MURDER CASE
DOCTOR KIRAN
ವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್ ಕೊಲೆ
DHARWAD
DHARWAD MURDER CASE

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