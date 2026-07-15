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ಧಾರವಾಡ: ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ವೈದ್ಯನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ, ಮಗನಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Doctor brutally stabbed to death in Dharwad
ಕೊಲೆಯಾದ ವೈದ್ಯ ಕಿರಣ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 8:04 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಬಾರಾಕೊಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಕಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲೊ ಅಪಾರ್ಟ್​​​ಮೆಂಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೆಸ್ತೆಸಿಯಾ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಎಂಬುವರೇ ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ ಮಗನ ಮೇಲೆಯೂ ಮನಬಂದಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆತನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.

ಧಾರವಾಡ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DHARWAD
ವೈದ್ಯನ ಕೊಲೆ
DOCTOR STABBED TO DEATH
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