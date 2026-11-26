ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮನವಿ
CM Reacts On ASHA Workers Protest: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
Published : November 26, 2026 at 3:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು/ಮೈಸೂರು: ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಠ ಇರಬಾರದು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡಿ ಎಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ ನಾಳೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಿಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಸಹಾಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಹಲವು ಇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈತರ ಹೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಸಬಾರದು, ಮನವಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಆಗಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಠ ಇರಬಾರದು. ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗಿದೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಐದಾರು ಬಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಿದ್ದರೆ, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳೂ ಇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಅವರೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಸದ್ಯ ಕಾಡಾನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ಕಾಡಾನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 50 ಕಾಡಾನೆಗಳು ಹೋಗಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಸಕರು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ತೋಟಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಸಕರು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಸನವನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಡಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬರಿ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದರು.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಒಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ 17 ಇಲಾಖೆಗಳು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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