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ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ: ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮನವಿ

ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Do not grow crops depending on reservoir water: Kabini Reservoir Chief Engineer appeals
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 1:49 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೂ. 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 20ರವರೆಗೆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 9.83 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 2.75 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಜಲಾಶಯ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೈತರೂ ಬೆಳೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Do not grow crops depending on reservoir water: Kabini Reservoir Chief Engineer appeals
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಜಲ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬಿನಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರು ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯದಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಗೆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಕೆ. ರಘುಪತಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 837.4 ಮಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ. ಜುಲೈ 15ರ ನಂತರ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 355.8 ಮಿ.ಮೀ ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 203.2 ಮಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇ. 42.8ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ 400 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 56 ಮತ್ತು 54ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್​.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.46ರಷ್ಟು, ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.53ರಷ್ಟು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇ.46ರಷ್ಟು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.29ರಷ್ಟು, ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.32ರಷ್ಟು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.44ರಷ್ಟು, ಟಿ. ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು, ಸರಗೂರು ಶೇ.45ರಷ್ಟು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶೇ.39ರಷ್ಟು ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

TAGGED:

KABINI RESERVOIR
WATER SHORTAGE
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ
MYSURU
CHIEF ENGINEER APPEALS

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