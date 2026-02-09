'ಪತ್ನಿ ದೂರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಪಿತೃತ್ವ ದೃಢೀಕರಿಸಲು DNA ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗದು'
ಮಗುವಿನ ಪಿತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದು, ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : February 9, 2026 at 8:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಮಗುವಿನ ಪಿತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿಸಬಾರದು. ಆ ರೀತಿಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದರಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಎನ್ಎ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ರಾಯಚೂರು ಮೂಲದ ಅರ್ಜಿದಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು 2022ರ ಮೇ 25ರಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿ(ಪತ್ನಿ) ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಗುವಿಗೆ 1 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ದೂರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಜೀವನಾಂಶ ಕೋರಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 125ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡದೆ ದೂರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ನಾನಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಗುವಿನ ಪಿತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದು, ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ವಾದ ಆಲಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅರ್ಜಿದಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ, ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
