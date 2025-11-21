ETV Bharat / state

ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಪ್ಪಬಾರದು: ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್

ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 21, 2025

|

Updated : November 21, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
ಮಂಡ್ಯ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಸಿಗಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಪ್ಪಬಾರದು ಎಂದು ಮದ್ದೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. (ETV Bharat)

ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರೇ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

140 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, ತೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಡಳಿತ, ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿತ್ಯ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? ಡಿಸಿಎಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2028ಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೋಳಿ ಅವರ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಿನ್ನರ್​ಗೆ ಕರೆದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಪರ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಮೌನವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

