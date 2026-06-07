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ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ‌ ಬಾರಿಗೆ ಇಂದು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ

ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾನಾ ಕಡೆ ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ರವರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

RAMANAGARA ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕನಕಪುರ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 7, 2026 at 8:05 AM IST

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ರಾಮನಗರ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ‌ ಬಾರಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ​ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಷನ್​ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾನಾ ಕಡೆ ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.00 ರವರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜನರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಿಎಂ ಅವರು ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸಿಎಂ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಅವರು, ನಂತರ ತುಂಗಣಿ, ದೊಡ್ಡಆಲಹಳ್ಳಿ,‌ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಾತನೂರು, ಕಬ್ಬಾಳು, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

  • 10:00 AM ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್
  • 10:30 AM ತುಂಗಣಿ
  • 11:00 AM ಟಿ.ಬೇಕುಪ್ಪೆ ಸರ್ಕಲ್
  • 11:30 AM ನಾರಾಯಣಪುರ
  • 12:00 PM ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ
  • 12:30 PM ಹೇರಿಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ
  • 01:00 PM ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ
  • 01:30 PM ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ
  • 02:00 PM ಹೊಸದುರ್ಗ
  • ವಿರಾಮ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ
  • 03:00 PM ಹೂಕುಂದ
  • 03:30 PM ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ
  • 04:00 PM ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
  • 04:30 PM ದೊಡ್ಡಆಲಹಳ್ಳಿ
  • 05:00 PM ಸಾತನೂರು
  • 05:30 PM ಕಬ್ಬಾಳು
  • 06:00 PM ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್
  • 06:30 PM ಸೋಮದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ
  • 07:00 PM ಹಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ
  • 07:30 PM ಹಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮೇಗಳ ಬೀದಿ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್
  • 08:00 PM ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್
  • 09:00 PM ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ. (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ)
  • 10:30 PM ಬೆಂಗಳೂರು

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TAGGED:

RAMANAGARA
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
D K SHIVAKUMAR KANAKAPURA VISIT
CM D K SHIVAKUMAR

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