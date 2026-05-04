ETV Bharat / state

ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ನಮಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್

ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್​ ಜೀವರಾಜ್​ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಜೀವರಾಜ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Sringeri MLA D N Jeevaraj
ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಎಸ್​ವೈ ಭೇಟಿಯಾದ ಶಾಸಕ ಜೀವರಾಜ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 4, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ನಮಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸಕ ಡಿ. ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್​ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಅದಾಗಲೇ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಣಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದೆ. ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ವಜಾಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಗೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮರು ಎಣಿಕೆ ನಡೀತು, ನನಗೆ ಜಯ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಮತ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವಿಳಂಬ ಆಯ್ತು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ನಮಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಟ್ರಂಕ್​ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜೀವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

24 ಗಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾವಲು ಹಾಕಿರುವ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಹಿರಿಯರು, ಈ ತರ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು 52 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ 123 - ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತ ಪತ್ರಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಟಿ ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು 201 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದ 569 ಅಂಚೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ 318 ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು 52 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೃಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ಜೀವರಾಜ್ ಸೇರಿ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ FIR

TAGGED:

DCM D K SHIVAKUMAR
BENGALURU
B S YEDIYURAPPA
MLA D N JEEVARAJ
SRINGERI MLA D N JEEVARAJ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.