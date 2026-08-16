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ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಲಿದೆ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

CM D K Shivakumar
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2026 at 8:23 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು ರೈತರ ಕಳವಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನುಸರಣೆಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕಾನೂನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಜನರ ಬೆಂಬಲದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ನನ್ನ ಈಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್​ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬರಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂಕಷ್ಟದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯವು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ ಎಲ್​ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

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