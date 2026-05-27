ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ: ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರ 45 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠಗೆ ಒಲಿದ ಫಲ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

D.K. Shivakumar gets chance to become CM: supporters and activists Celebrations
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 3:14 PM IST

ರಾಮನಗರ: ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೂತ್​ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವತಿಯಿಂದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ, ಡಿಕೆ.. ಡಿಕೆ.. ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರ 45 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠಗೆ ಒಲಿದ ಫಲ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮುಜೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮನಗರ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರು 136 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಡಿಕೆಶಿವಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ದಿನ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಕನಕಪುರದ ಬಂಡೆ, ಟ್ರಬಲ್​ ಶೂಟರ್​ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ. 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಿದ್ದರೂ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ​ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಸಾಗರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರಂತರ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ, ಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ನಾಳೆಯೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

