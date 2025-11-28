ETV Bharat / state

ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಲೆಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿರಥ ಎಳೆದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ; ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂದ ಹೆಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿರಥ ಎಳೆದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

MYSURU DK SHIVAKUMAR ಬೆಳ್ಳಿರಥ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿರಥ ಎಳೆದು ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿರಥ ಎಳೆದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್​​ ಬಾಬು, "ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​​​​ ಅವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿವೆ. 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 136 ಸ್ಥಾನಗಳ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​​ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿರಥ ಎಳೆದು ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಜಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜೇಶ್, ಶಶಾಂಕ್ ಗೌಡ, ಚಂದ್ರು, ಕಿರಣ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್​ (ಅಪ್ಪಿ), ದಿನೇಶ್, ವಿನೋದ್, ಮಾತ್ಯುಸ್, ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಡು, ಶೈಲಾ, ಶೋಭಾ ರಾವ್, ಸುಜಾತ ಭಟ್, ಆಶಾ, ಸುಂದರಿ, ರವಿ ಕಲಾ, ಸಹಿಗೀತಾ, ದೀಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಡಿಕೆಶಿ​​​ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು - ವಿಶ್ವನಾಥ್: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್​.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​​​ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಇದು ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟವಾದಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದು ಯತೀಂದ್ರ ಮಾತ್ರ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 1978ರಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಮತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು. 1983ರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದರೆ ಅದು ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಅರಸು ಅವರಿಂದ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ನಮಗೂ ಇದೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀ

