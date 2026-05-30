ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೂತನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೂತನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 30, 2026 at 5:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೂತನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಎಲ್ಪಿ) ನಾಯಕರಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಶಾಸಕಾಂಗ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೂತನ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು, ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 20 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾದ ಶಾಸಕರು:
- ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ - ಸ್ಪೀಕರ್ (ಬರುವಂತಿಲ್ಲ)
- ರಾಜು ಕಾಗೆ (ಅನಾರೋಗ್ಯ)
- ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ತಂದೆಯವರ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ)
- ರಹೀಂಖಾನ್ (ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ)
- ಜಿ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ)
