ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೂತನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಆಯ್ಕೆ

ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 30, 2026 at 5:28 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೂತನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಎಲ್​ಪಿ) ನಾಯಕರಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಲ್​ಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಶಾಸಕಾಂಗ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೂತನ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು, ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 20 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್​ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಲ್​ಪಿ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾದ ಶಾಸಕರು:

  • ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ - ಸ್ಪೀಕರ್ (ಬರುವಂತಿಲ್ಲ)
  • ರಾಜು ಕಾಗೆ‌ (ಅನಾರೋಗ್ಯ)
  • ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ತಂದೆಯವರ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ)
  • ರಹೀಂ‌ಖಾನ್ (ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ)
  • ಜಿ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ)

