ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಪದ ಬಳಕೆ: ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಸಮಯ ಮೀರಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಪದ ಬಳಸಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಕಿಯೊಬ್ಬರು ಫಜೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

BOMB REMARK AT BENGALURU AIRPORT BENGALURU AIRPORT ಬಾಂಬ್ ಪದ ಬಳಕೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ DISC JOCKEY HELD
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (IANS)
Published : March 14, 2026 at 2:40 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಕಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಪದ ಬಳಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗೇಟ್ 16ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಾರ್ಥ್ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜತೇಶ್ ಬೇರಾ (40) ಎಂಬ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಕಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಯ್ಪುರ್​​ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಪದ ಬಳಕೆ: ರಾಜತೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಈತ ತಡವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ರ ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೇಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ವಾಗ್ದಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಈತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಬ್ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು, ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಂಬ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 125 (ಇತರರ ಜೀವ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯ) ಮತ್ತು 353 (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೇಳಿಕೆ) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ತಂದೆ ನೋಡಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದ ರಾಜತೇಶ್: ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

