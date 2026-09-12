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ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ: ಡಿಸಿ ಆದೇಶದಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಗಾಲು

ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಮಟ್ಟ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 2:25 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲೆಡೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಣೇಶ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಗಣೇಶನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ವೇಳೆ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಮಟ್ಟ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದೆ.

ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರುವ ಡಿಜೆ ಮಾಲೀಕರು ಚಿಂತಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ, ಡಿಜೆ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕಗಳಿರುವ 450 - 500 ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಡಿಜೆ ನಂಬಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸಾವಿರ ಜನ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲ, ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಮಿಯಾನ, ಡಿಜೆ ‌ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಡಿಜೆ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮಾಲೀಕರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬೇರೆ. ಇನ್ನು ನಿವೇಶನ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಡಿಜೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಜೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಜೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.‌ ಡಿಜೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಬೀದಿಪಾಲು ಆಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಡಿಜೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರ, ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆರವಾಗೋಣ - ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಮಕೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಡಿಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಲಾತಂಡಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಡಿಜೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗು ಎಸ್​ಪಿಯವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಡಿಜೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಂತಿಯುತ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ನಡೆಸಲು ಗಡಿಪಾರಿನ ‌ಅಸ್ತ್ರ: ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ 17 ಜನರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 471 ಜನ ರೌಡಿಶೀಟರ್​ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 105 ಜನ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಕದಡುವ ರೌಡಿಶೀಟರ್​ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿಗಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹದ್ದು ಮೀರಿದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಪರೂಪದ 'ಬಾಲ ಗಣೇಶ'ನ ತಯಾರಿಕೆ: ಮುದ್ದಾದ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಲಾಕಾರ ದಂಪತಿ

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ಗಣೇಶೋತ್ಸವ
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