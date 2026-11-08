ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಾಲೆ ಮರ ಏರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
Diwali Rituals at Kukke Subrahmanya: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದೀಪಾಲೆ ಮರ ಏರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.
Published : November 8, 2026 at 8:00 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ದೀಪಾಲೆ ಮರ ಏರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲೆ ಮರ ಏರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ದೀಪಾಲೆ ಮರವನ್ನು ತಂದು ದೇವಳದ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ದೇವಳದ ಪುರೋಹಿತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಂತೆ ದೀಪಾಲೆ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡಪಾನದ ನೀರನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೀಪಾಲೆ ಮರವನ್ನು ದೇವಳದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಯಿತು.
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲೆ ಮರದ ಮಹತ್ವ: ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಜ್ಞಾನ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲೆ ಮರ ಏರಿಸುವ ಆಚರಣೆಯೂ ಇದೇ ಬೆಳಕಿನ ಆರಾಧನೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದವರು ದೀಪಾಲೆ ಮರವನ್ನು ತಂದು ದೇವಳದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಇದು ದೇವಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಈ ಆಚರಣೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದ ಬಳಿಕ ದೀಪಾಲೆ ಮರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೀಪವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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