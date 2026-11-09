ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಅವಘಡ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ 29 ಮಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಜ್ಜು
ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವಂತೆಯೂ, ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಹೆತ್ತವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 6:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದೆಡೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ 29 ಮಂದಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆಯ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಯತೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಬಹುತೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರಕ್ಕೆ (ಕಾರ್ನಿಯಾ) ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಿನ್ನೆಯಿಂದ, ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ 29 ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಉಳಿದವರು ವಯಸ್ಕರು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗಾಯ: ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಃ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚದಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ 25 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂವರು ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 25 ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 15 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 10 ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 16 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 9 ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರೆ, 21 ಮಂದಿ ಸ್ವತಃ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 24 ಮಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಇನ್ನೂ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವಂತೆಯೂ, ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಹೆತ್ತವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
"ಜನರು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ತೋರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಜ್ಜು: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪಟಾಕಿ ಅವಘಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ, ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಎಂಸಿ ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ನದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು, ಕಣ್ಣಿನ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡಪ್ಪನವರ, ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬಾರದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಡಮಾಡದೆ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
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