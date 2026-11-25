ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಮರುಕಳಿಸಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಬಲೀಂದ್ರನನ್ನು ತಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರು, ಬಲಿಪಾಡ್ಯದ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೈತೊಳೆದು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ತೆತೆನ್ನೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರು.
Published : November 25, 2026 at 10:20 PM IST
ಕಾರವಾರ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಎದುರಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು, ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳೇಗೋಡ ಹಾಗೂ ಉಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪಾಡ್ಯದಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 'ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ' ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿತು.
ಗೋವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರ: ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಜೀವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ದುಡಿಯುವ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಹಬ್ಬ ನಿಂತರೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ವೇಳೆ ಆಚರಿಸಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದರಂತೆ, ಬಲೀಂದ್ರನನ್ನು ತಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರು, ಬಲಿಪಾಡ್ಯದ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಮೈತೊಳೆದು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ತೆತೆನ್ನೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ದಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹೋರಿಗಳ ಓಟ: ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಚೌಲೂ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಲೂನ್, ಬಾಸಿಂಗ ಹಾಗೂ ಕಾಗದದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಹೋರಿಗಳ ನಾಗಾಲೋಟ, ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಗತ್ತು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಾಗರದ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕುಳಿಕಟ್ಟಿನ ವೀರಭದ್ರ’ನಿಗೆ ಸಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಅವರಗುಪ್ಪಾದ ವೀರಭದ್ರ, ಹೇರೂರು ಹಾಗೂ ಹೊಡತ್ತಿಯ ಹೋರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿಕಟ್ಟಿನ ವೀರಭದ್ರ ಹೋರಿಯು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಹಬ್ಬವು, ತಡವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.
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