ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಅವಘಡ: 51 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 108 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು; ಶೇ.25ರಷ್ಟು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಏರಿಕೆ
Bengaluru Diwali Firecracker Injury: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 49 ಮಂದಿ ಸ್ವತಃ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಗಾಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 10:03 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾದ ಮಿಂಟೋ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ 108 ಮಂದಿ (ಇದರಲ್ಲಿ 51 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಸುಮಾರು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾದವರಲ್ಲಿ ಆರು ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳು ಶಾಶ್ವತ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 49 ಮಂದಿ ಸ್ವತಃ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಗಾಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಂಟೋ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 44 ಮಂದಿ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 28 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 16 ಮಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮೂವರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವವರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರೆ, 18 ಮಂದಿ ಸ್ವತಃ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪೈಕಿ 18 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 26 ಮಂದಿ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 22 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು 16 ಮಂದಿ, ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು 14 ಮಂದಿ, ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು 12 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 7ರಂದು ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 'ಬಿಜಿಲಿ' ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ 15 ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್' (7) ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿಗಳು (4) ಇವೆ. ಹತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಟಾಕಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 37 ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಏಳು ಮಂದಿ ರಾಯಚೂರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ 64 ಮಂದಿ ದಾಖಲು: ನವೆಂಬರ್ 10ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ 10ರ ನಡುವೆ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ 64 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 33 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಶೇಕಡಾ 51.06ರಷ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದವರಲ್ಲಿ 45 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 19 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
23 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವಿದ್ದವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 41 ರೋಗಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 61 ಮಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಸುಡುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗೀರುಗಳು ಅಥವಾ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಹರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾಕ್ಕೆ (ದೃಷ್ಟಿಪಟಲಕ್ಕೆ) ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಬಾಂಬ್ಗಳು, ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು, ಸುರುಸುರು ಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಡಿದ ಪಟಾಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳು ಈ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ನರೇನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಗಾಯಗಳು ಕೇವಲ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ, ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಶ್ವತ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಾರ್ನಿಯಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಗೈರಿಕ್ ಕುಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಬ್ಬದ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 62ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮೂವರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಹಲವರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಡಿದ ಪಟಾಕಿಯ ಚೂರುಗಳು ತಗುಲಿಯೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ವಯಸ್ಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಶುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಕುಂಡು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ಹದಗೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಕಣ್ಣಿನ ಗಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (CPCB) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಗರದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಮಾರು 25%ರಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ PM2.5 ಮತ್ತು PM10 ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಗರದಾದ್ಯಂತ AQI (ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ಮೌಲ್ಯಗಳು 122ರಿಂದ 204ರ ನಡುವೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ(ಅ.7) 53ರಷ್ಟಿದ್ದ AQI, ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ 102ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ 133ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ 176ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ 204ರಷ್ಟು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿನ (sensor calibration) ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನಗರದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ AQI ಮೌಲ್ಯ 228ರಷ್ಟಿದೆ. ಕೋರಮಂಗಲ, ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ಟೌನ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ AQI ಮೌಲ್ಯ 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್, ಕೊತನೂರು ಮತ್ತು ಜಯನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 120ರಷ್ಟು AQI ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪಟಾಕಿ ಹೊಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಣವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
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