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ಜಿಬಿಎ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪೊಲೀಸ್​​​ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ₹7,648 ಕೋಟಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

BENGALURU ಜಿಬಿಎ GREATER BANGALORE AUTHORITY BANGALORE CITY POLICE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 1:40 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್​​​​​​​​​​ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಜಿಬಿಎ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​​​​​​ ಕಮಿಷನರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಐದು ಹೋಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಐದು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಚ ಕಮಿಷನರೇಟ್​ಗಳಿಗೆ ಐಜಿಪಿ ಅಥವಾ ಡಿಐಜಿ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಎಡಿಜಿಪಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐದು ಹೋಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಬೇಕು 7,648 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ: ಜಿಬಿಎ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.56 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೊರರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಗಳಿಂದ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂಬಂತೆ ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಮಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಘಟಕವನ್ನ ಐದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಟ್ಟಡ, ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು 7,648 ಕೋಟಿ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ಧಾರೆ. ಐವರು ಆಯುಕ್ತರು, ಐದು ಡಿಸಿಪಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಎಸಿಪಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಸುಗಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ 6,633 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಿಭಾಗ: ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಕಮೀಷನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಡಿಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಐವರು ಡಿಸಿಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಎಸಿಪಿ ದರ್ಜೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಫ್ರೀಡಂಪಾರ್ಕ್, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 677 ಹುದ್ದೆಗಳು ರಚಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಿಭಾಗ: ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ಉತ್ತರ, ಡಿಸಿಪಿ ಈಶಾನ್ಯ, ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಡಿಸಿಪಿಗಳು ಬರಲಿದ್ಧಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಎಸಿಪಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 944 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಿಭಾಗ: ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಬೆಮೆಲ್, ಡಿಆರ್‌ಡಿಓ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಡಿಸಿಪಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡಿಸಿಪಿ ಪೂರ್ವ ಎರಡು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗ, ಡಿಸಿಪಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಎರ್, ಹಾಲಿಯಿರುವ ವರ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡತಿ ಹಾಗೂ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಹಾಗೂ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಎಸಿಪಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ರಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2734 ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಿಭಾಗ: ಡಿಸಿಪಿ (ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್) ಡಿಸಿಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ, ಡಿಸಿಪಿ ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗ, ಡಿಸಿಪಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಿಎಆರ್ ಮೀಸಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಡಿಸಿಪಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಗರ, ಕಗ್ಗಲಿಪುರ, ಸರ್ಜಾಪುರ, ಜಿಗಣಿ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕಲ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಏಳು ಠಾಣೆಗಳು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ 1,043 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಸೃಷಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಿಭಾಗ: ಡಿಸಿಪಿ ಪಶ್ಚಿಮ, ಡಿಸಿಪಿ ಕೆಂಗೇರಿ, ಡಿಸಿಪಿ ಪೀಣ್ಯ ಸೇರಿ ಮೂರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗ, ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಆರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಸೇರಿ ಐವರು ಡಿಸಿಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರಹಳ್ಳಿ, ಕಡಬಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಮಾದನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ರಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1235 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, "ಐದು ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗ 677
ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ 944
ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ 1043
ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ1235
ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ 2734
ಒಟ್ಟು 6633

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: GBA ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಿಂಗಡಿಸುವಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

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