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ಜಗಳೂರು ಬಂದ್​ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತು ನಾಶ: 15 ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​

ಜಗಳೂರು ಬಂದ್ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

case against BJP activists
15 ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 11:53 AM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಬರ ಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ‌ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜಗಳೂರು ಬಂದ್​ಗೆ ಕರೆ‌ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಬಂದ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ 15 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಜಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕರೆದೊಯ್ಯವ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಎಸ್ಆರ್​ಟಿ ಬಸ್‌ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಸ್​​ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಲಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಿಐ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಟೈರ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿದ್ದರು.‌ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತು ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಸ್ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಸೊಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಗಳೂರು-ದೊಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಟೈರ್​ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಸ್​ನ ಒಳಗಿಂದ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ, ತಳ್ಳಾಟ -ನೂಕಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಜಗಳೂರು ಬಂದ್: ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ; ಬಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

TAGGED:

JAGALUR BANDH
DAVANAGERE
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತು ನಾಶ
FIR

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