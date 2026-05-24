ಹಾವೇರಿ: 3ನೇ ದಿನವೂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ; ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಅಸಮಾಧಾನ

ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 24, 2026 at 10:50 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರವೂ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಪನ್​ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ರೈತರ ನಡುವೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಾಟವಾಯಿತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ವಿತರಣೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರವಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ರೈತರ ನೂಕಾಟ, ತಳ್ಳಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೆಲಕಾಲ ವಿತರಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಶಟರ್ ಎಳೆದು ರೈತರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ: ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಮಿಡಿಕೊಂಡರು. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ರೈತರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಜಮೀನಿನ ಉತಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನೂ ನೋಡದೆ ಕೂಪನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿ ತರಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯದವರು ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡದೆಯೂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹದ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಜಮೀನು ಹಸನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಳುವರಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ನಾವು ಬಿತ್ತಿದರೂ ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಚೀಲಕ್ಕೆ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ 1,800 ರೂಪಾಯಿಯೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

