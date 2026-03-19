ನೆಚ್ಚಿನ ಟಗರು ಅಗಲಿದ ನೆನಪಿಗೆ ತಿಥಿ: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ, ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ ವಿತರಣೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಗೇಹಟ್ಟಿಯ ಮಣಿ ಎಂಬುವರು ಸಾಕಿದ್ದ ಟಗರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 19, 2026 at 7:30 PM IST
ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಅದು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಸೋಲುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ದ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಗೇಹಟ್ಟಿಯ ಮಣಿ ಎಂಬುವರ ಶಿವಚೌಡಿ ಧರಣಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಎಂಬ ಟಗರು ತಾನು ಆಡಿದ ಶೇ. 98ರಷ್ಟು ಕಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಧರಣಿ 8 ಹಲ್ಲಿನ ಟಗರು. ಇದು ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಹಣೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ದಿದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ಒಂದು ಕಣ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು, ಹಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಧರಣಿಯ ತಾಖತ್. ಇಂತಹ ಧರಣಿ ಟಗರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.
ಇದು ಏಕಾಏಕಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಧರಣಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಕಿದ ಮಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಮಣಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬ ತೀರಿಹೋದಂತೆ ದುಃಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ತಿಥಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ : ಧರಣಿ ತೀರಿ ಹೋದ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಗರು ಧರಣಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಿಥಿ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಅವರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಊಟ ಹಾಕಿ, ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೆನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧರಣಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬರ್ತಡೇ ಆಚರಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಣಿ ಅವರ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಧರಣಿ ಈಗ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಧರಣಿ ಎಂಟು ಹಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಗರು ಆಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೂಕ ಇತ್ತು. ಧರಣಿ ಅಗಲಿದ ನೋವಿನಿಂದ ಮಣಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಇನ್ನೂ 8 ಟಗರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ರೀತಿಯ ಟಗರನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಗದಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕುರಿ ಕ್ರೇಜ್: ಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕುರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಲವು. ಇವರ ತಂದೆ ಸಹ ಕುರಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟಗರುಗಳ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಣಿ, ನಂತರ ತಾವೇ ಟಗರು ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ತಾವು ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಟಗರು ಕಣದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ ಟಗರುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟಗರನ್ನು ತಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಮಣಿ ಅವರು ಟಗರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಧರಣಿ ಹೆಸರಿನ ಟಗರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದ ಮಣಿ ಅವರು ಧರಣಿ ತೀರಿಹೋದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರಹದ ಧರಣಿ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಟಗರನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧರಣಿ ಕುರಿತು ಮಾಲೀಕ ಮಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಶಿವಚೌಡಿ ಧರಣಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಟಗರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎರಡು ಕಾಲು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಟಗರು 50 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 43 ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇದು ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಬೆಳ್ಳಿಗದೆ, ಬೈಕ್, ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗ ಜಯಿಸಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಣ, ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ಟಗರುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಟಗರು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತೀರಿಕೊಂಡ ಕುರಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕುರಿಗಳಿವೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಟಗರುಗಳಿಗಿಂತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಟಗರು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಟಗರುಗಳಿಗೆ ಶಿವ ಚೌಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕರೆದು, ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶಿವಚೌಡಿ ಹೆಸರೀಗ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಢೀರನೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಬ್ಲಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು. ಮೂರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ತೀರಿ ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ ಹಂಚಿದೆವು. ಟಗರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹದ ಟಗರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಗರು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಟಗರು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ತರಹದ ಕುರಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.
ಮಣಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧರಣಿ ಟಗರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಣಗಳಿಗೆ ಟಗರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಗದಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಧರಣಿ ಕುರಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು. ಟಗರು ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಮೂರು ದಿನದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ನೋಟ್ ಬುಕ್, ಪೆನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಧರಣಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.
