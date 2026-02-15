ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಹನುಮಂತ ಕುಟುಂಬ, ಜ್ಯೂ. ರಾಜಕುಮಾರ್​ ಅಶೋಕ್​ ಬಸ್ತಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭೂಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ​1.23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು.

HAVERI LAND GUARANTEE CONVENTION KARNATAKA CONGRESS GOVT ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ (ETV Bharat)
Published : February 15, 2026 at 7:48 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ(ಫೆ.14) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಮೊದಲು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

HAVERI LAND GUARANTEE CONVENTION KARNATAKA CONGRESS GOVT ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ
ಭೂಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ (ETV Bharat)

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಹನುಮಂತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ: ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಗಾಯಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತು ಲಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಶೋಕ್ ಬಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆದರು.

1 ಲಕ್ಷ 23 ಸಾವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ-20,186, ಇ-ಪೋತಿ-7,825, ದರ್ಖಾಸ್ತು​ ಪೋಡಿ-502, ಪಿಎಂಜಿಎ-1,675, ಬಗರಹುಕುಂ-16 ಸೇರಿ 30,204 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-5,500, ದಾವಣಗೆರೆ- 20,000, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-10 ಸಾವಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-7000, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಾ 10,000 ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸೇರಿ 1.23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮತದಾರರನ್ನು ನೆನೆದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ "ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಇದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದವರು ನೀವು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂದರು. "ಮತದಾರರು ಇರುವವರೆಗೆ ನಾವು, ನೀವಿದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಾ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು: ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಯ್ದ ನೂರಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಲಂಬಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಲವು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆದರು. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ? ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಜೀನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಿಂಗಪ್ಪ, "ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಓಡಾಡಿದ್ದೇ ಆಯಿತು, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ನ್ಯಾಮತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದೇ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದು, ಆದರೂ ಸಹ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಇವತ್ತು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿರೇಶಪ್ಪ, "ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಸವೆದಿದ್ದವು ಆದರೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲಾ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನೆಕಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಈಗ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದೊರಕಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬಂಧನ ಮಾಡುವ ಭಯವಿಲ್ಲಾ" ಎಂದು ನಿರಾತಂಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಲಲಿತಮ್ಮ, "ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು, ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಲೆದಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಜನತಾ ಮನೆಗಳು ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿವೆ, ಆದರೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಈಗ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ಯಾರಿಂದರೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

HAVERI
LAND GUARANTEE CONVENTION
KARNATAKA CONGRESS GOVT
ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ
