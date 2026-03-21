ಶ್ರಾದ್ಧ, ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆಗೂ ತಟ್ಟಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಅಭಾವದ ಬಿಸಿ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

CYLINDER IMPACTS DEATH CEREMONIES
ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ (ETV Bharat)
By Anil Gejji

Published : March 21, 2026 at 7:06 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಅಭಾವ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮರಣದ ನಂತರ 11ನೇ ದಿನದಂದು ನಡೆಸಿದರೆ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಮರಣ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳಂದು ನಡೆಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಅಭಾವದ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಭಾವು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.

"ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಿಂದಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೊಸ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಜರಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಭಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರಾದ್ಧ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿಥಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ 5-6 ಮರಣೋತ್ತರ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 2-3 ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜೆಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ.

"ನಾವು ಹೇಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಾವು ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪತ್ರ: ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ನಾವು ಗಂಭೀರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ 50%ರಷ್ಟು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

CYLINDER IMPACTS DEATH CEREMONIES

