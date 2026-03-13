ETV Bharat / state

ಗ್ಯಾಸ್​ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೆನು ಬದಲು; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಲರ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ತೀವ್ರ​ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬಾಯ್ಲರ್​, ಇಂಡಕ್ಷನ್​ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ; ಹೊಟೇಲ್‌,ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 7:04 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಾಯ್ಲರ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್​ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸದೇ ಇರಲು ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಗ್ಯಾಸ್​ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಸೇವೆ ನೀಡದಿರಲು ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಸರ್ಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 1ರವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 8:30ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಸರ್ಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಲೀಕ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸರ್ಕಾರ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದಿರಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಬಾಯ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್​, ಸಾಗು ಮತ್ತಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇವಲ 800ರಿಂದ 900 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ-ಟೀ ತಯಾರಿಸಲು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಳಿತಾಯವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇರುವ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಕೊಡುವಂತೆ ನಾವು ಕೇಳಿದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ 1,940 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ನಾವು ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಊಟ-ತಿಂಡಿ, ಕಾಫಿ-ಟೀ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ನಾವು ಹಣ ಪಡೆದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವುದು, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ಯಾಸ್​ ಲಭ್ಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಸೇವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐಡಿಸಿ ಕೆಫೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್​ ಲಭ್ಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಸೇವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

