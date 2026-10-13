ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ವಿವಾದ: ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಗಡುವು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಂದ 10ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 13, 2026 at 8:05 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ಎಂಐಎ) ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ₹50 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ದರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕರಾವಳಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ- ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶುಲ್ಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಇತರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಹೊರೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮೆನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕೇಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು 10 ನಿಮಿಷ ಉಚಿತ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆವು.
ಇದಕ್ಕವರು ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿ, ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಅದನ್ನೂ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ₹50 ಶುಲ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ನಮಗೂ 8 ನಿಮಿಷ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ₹180 ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹100ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಈ ₹50 ಎಂಟ್ರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಾನಮನಸ್ಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಂಜಾರು ಬಳಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲಾದ ಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಟ್ರಿಗೆ ₹50 ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ₹90 ಇದ್ದ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ದರವನ್ನು ಈಗ ₹180 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ಷಾದವರಿಗೂ ₹50 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪ್ಗೆ 8 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತೆ ಇಲ್ಲೂ 8 ನಿಮಿಷ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಬೇಕು, ನಂತರ ₹100 ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಇರುವ ₹50 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದುಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ₹50 ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಂದಿದೆ. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು, ''ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕವು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಣನೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಮತ್ತು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಆಗಮಿಸುವ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದರ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪಿಕ್-ಅಪ್ ದರಗಳ ವಿವರ: ದೇಶದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ದರಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ದೆಹಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ತ್ವರಿತ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಗಾಗಿ ಮೊದಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ₹160 ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ನಂತರ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ₹250, 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ₹320 ಹಾಗೂ 4 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ₹500 ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ದಿನದ (24 ಗಂಟೆ) ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ₹600, 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ₹1,200 ಹಾಗೂ 72 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ₹1,600 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗಿನ ಕ್ವಿಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್-ಅಪ್ಗೆ ₹150 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ₹250, 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ₹350 ಹಾಗೂ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹550 ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ದಿನದ (24 ಗಂಟೆ) ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ₹750, 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ₹1,350 ಹಾಗೂ 72 ಗಂಟೆಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ₹1,950 ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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