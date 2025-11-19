ETV Bharat / state

ಪದ್ಮನಾಭನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ 7 ದಶಕದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ನವವೃಂದಾವನ, ಒಂದಾದ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳು

7 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಠ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದೆ.

KOPPAL SHRI UTTARADI MUTT SHRI RAGHAVENDRA SWAMY MUTT ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡೆ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಠ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ಯರ್ಥ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 19, 2025 at 9:25 PM IST

ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಆನೆಗೊಂದಿ ಸಮೀಪದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧ್ವಮತದ ಒಂಭತ್ತು ಯತಿಗಳು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ನಡುಗಡ್ಡೆ, ನವವೃಂದಾವನವು ಬುಧವಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.

ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಭುದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಠ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ಯರ್ಥ (ETV Bharat)

ಉಭಯ ಮಠಗಳ ಶ್ರೀಗಳ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಠಗಳ ಭಕ್ತರು, ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ಸಂಗಮದಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿನ ಐದು ಯತಿಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಗಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಯ ವಾರಸತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದ್ದ ವಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ಮಠಗಳ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಸೌಹಾರ್ದ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವಿವಾದ ಇತ್ಯಾರ್ಥವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಉಭಯ ಮಠಗಳು ಕೋರ್ಟ್​ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಮಠಗಳ ಶ್ರೀಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾದಿತ ನವವೃಂದಾನ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಭಯ ಮಠಗಳ ಶ್ರೀಗಳು ಒಂದಾಗಿ, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಇದೇ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಏನಿದು ದಶಕಗಳ ವಿವಾದ? ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಠ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮನಸ್ತಾಪವಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಮೂಲತಃ ಮಾಧ್ವಮತ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ವೈಷಮ್ಯ ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ನಡುಗಡ್ಡೆ ನವವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದ ಒಂಭತ್ತು ಯತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಐದು ಯತಿಗಳ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಾರಸತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಮಠಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವಿವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೈಕೋಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ವರೆಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೋರ್ಟ್​​, ಯತಿಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ಮಠಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಲಾ ಒಂದೂವರೆ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.

