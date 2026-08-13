ಅಲೆಮಾರಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯೋಗ: ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಏನಂದ್ರು?
ಅಲೆಮಾರಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯೋಗ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 13, 2026 at 9:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾವಿರಾರು ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಭೂಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯೋಗ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ "ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಕ್ಕಳು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಹೊಳೆ ಆದಿವಾಸಿ ಪಾಲೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವು ಜೆ.ಎ., ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಜೇನು ಕುರುಬ, ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ, ಪಣಿಯ ಮತ್ತು ಯೆರವ ಸಮುದಾಯಗಳು 1972ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಾಗರಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದವು. ನಂತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸದೆ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 ರ ನಂತರವೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಮುದಾಯ ಅರಣ್ಯ, ಸಮುದಾಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. PM-JANMAN ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಗರಹೊಳೆಯೊಳಗಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಅವರು, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮರಳುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಸಭಾದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಬತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 23 ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ. 2006ರ ಡಾ. ಮುಜಾಫರ್ ಅಸ್ಸಾದಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 1972 ಮತ್ತು 2006 ರ ನಡುವೆ ನಾಗರಹೊಳೆಯಿಂದ 3,418 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣವು ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. 109 ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1952 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯ ವಾರ್ಡ್ 21 ರ ವಾಟರ್ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 77 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೇನು ಕುರುಬ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸರೋವರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಅರಣ್ಯಗಳೊಂದಿಗಿನ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೂಹೀನರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಾಸಭಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಪುನರ್ವಸತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಘೋಷಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭರವಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆದಿವಾಸಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾದ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ನಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
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